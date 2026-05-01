Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmadan 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmadan 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin sonuna gelindiğini ve oyuncuları konsantre etmekte zorlandıklarını belirtti.
Gaziantep FK karşısında 3 puan almanın önemli olduğunu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:
"Bizim adımıza en önemli şey 3 puandı. Artık ligin sonu geldi, oyuncuları konsantre etmekte zorlanıyoruz. Rotasyonlu bir kadro ile oynadık. Bütün konsantremizi önümüzdeki salı günü oynayacağımız maça veriyoruz."
