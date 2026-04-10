Gaziantep'te kavga ihbarına giden polislere sürpriz yapıldı
Gaziantep'te bir mahallenin sakinleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla polislere sürpriz kutlama yaptı.
Gaziantep'te bir mahallenin sakinleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla polislere sürpriz kutlama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerine, Şahinbey ilçesine bağlı Yukarıbayır Mahallesi'nde kesici aletli kavga ihbarı yapıldı.
Kavgaya müdahaleye giden ekipler, mahalledeki vatandaşlar tarafından davul zurna ve meşale eşliğinde karşılandı.
Polislerin gününü kutlayan vatandaşlar, hep birlikte halay çekti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.