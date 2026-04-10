Gaziantep'te kavga ihbarına giden polislere sürpriz yapıldı

Gaziantep'te bir mahallenin sakinleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla polislere sürpriz kutlama yaptı.





Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerine, Şahinbey ilçesine bağlı Yukarıbayır Mahallesi'nde kesici aletli kavga ihbarı yapıldı.



Kavgaya müdahaleye giden ekipler, mahalledeki vatandaşlar tarafından davul zurna ve meşale eşliğinde karşılandı.



Polislerin gününü kutlayan vatandaşlar, hep birlikte halay çekti.







