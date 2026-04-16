        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te kız arkadaşını öldüren şüpheli intihar girişiminde bulundu

        ​Gaziantep'in Nizip ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli, suç aletiyle kendisini de ağır yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 20:22 Güncelleme:
        Tahtani Mahallesi Asker Mehmet Sokak'taki bir ikamette Hatice Kübra D. ile arkadaşı Cumali Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        ​Tartışmanın büyümesi üzerine Cumali Ö, yanındaki bıçakla Hatice Kübra D'yi ağır yaraladı. Şüpheli, daha sonra aynı suç aletiyle kendisini de yaraladı.

        ​Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ​Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı Hatice Kübra D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sağlık durumu ağır olan Cumali Ö. ise ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        ​Olay sırasında evde bulunan Hatice Kübra D'nin 8 yaşındaki oğlu ise koruma altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
        Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        Bugün Ne Oldu? 16 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Nisan 2026'nın haberleri
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Güneşte bahar gölgede kış
        Güneşte bahar gölgede kış
        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        MHP Teşkilatı feshedildi
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"

        Benzer Haberler

        Adliyeyi hedef alan paylaşımlar yapan şüpheli, tutuklandı
        Adliyeyi hedef alan paylaşımlar yapan şüpheli, tutuklandı
        İslahiye'de okullarda güvenlik tedbirleri arttırıldı
        İslahiye'de okullarda güvenlik tedbirleri arttırıldı
        "Okullar değil yargı makamları hedef alınmalı" diyen şahıs tutuklandı
        "Okullar değil yargı makamları hedef alınmalı" diyen şahıs tutuklandı
        Şahinbey'de çiftçilere 5 milyon sertifikalı fide desteği verildi
        Şahinbey'de çiftçilere 5 milyon sertifikalı fide desteği verildi
        Şehitkamil'de okul çevrelerinde güvenlik seferberliği
        Şehitkamil'de okul çevrelerinde güvenlik seferberliği
        Altun'dan TYAB Başkanı Olgun'a ziyaret
        Altun'dan TYAB Başkanı Olgun'a ziyaret