Gaziantep'te kız arkadaşını öldüren şüpheli intihar girişiminde bulundu

​Gaziantep'in Nizip ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli, suç aletiyle kendisini de ağır yaraladı.



Tahtani Mahallesi Asker Mehmet Sokak'taki bir ikamette Hatice Kübra D. ile arkadaşı Cumali Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.



​Tartışmanın büyümesi üzerine Cumali Ö, yanındaki bıçakla Hatice Kübra D'yi ağır yaraladı. Şüpheli, daha sonra aynı suç aletiyle kendisini de yaraladı.



​Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



​Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralı Hatice Kübra D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Sağlık durumu ağır olan Cumali Ö. ise ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.



​Olay sırasında evde bulunan Hatice Kübra D'nin 8 yaşındaki oğlu ise koruma altına alındı.

