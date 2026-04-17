        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te minibüse arkadan çarpan motosikletteki 1 kişi öldü

        Gaziantep'te minibüse arkadan çarpan motosikletteki 1 kişi öldü

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde minibüse arkadan çarpan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Mahmut Küpeli (72) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet, Gaziantep-Şanlıurfa D-400 kara yolu Karkamış Kavşağı'nda yol kenarında duran S.E. (56) idaresindeki minibüse arkadan çarptı.

        Kazada sürücü Küpeli ile motosiklette bulunan E.H. (78) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İlçedeki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Mahmut Küpeli, yaşamını yitirdi.

        Minibüs sürücüsü S.E. ise gözaltına alındı.

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, söz konusu yoldaki trafik ışıklarını geçen minibüsün yol kenarında durması ve arkadan gelen motosikletin minibüse çarpması yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
