Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Gaziantep Haberleri Güneydoğu'dan yılın ilk çeyreğinde 429 milyon dolarlık halı ihraç edildi

        Güneydoğu'dan yılın ilk çeyreğinde 429 milyon dolarlık halı ihraç edildi

        ÖMER FARUK SALMAN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk çeyreğinde 429 milyon 774 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 11:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güneydoğu'dan yılın ilk çeyreğinde 429 milyon dolarlık halı ihraç edildi

        ÖMER FARUK SALMAN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk çeyreğinde 429 milyon 774 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildi.

        AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, bölge halıcıları 2026 yılının ilk 3 ayında 146 ülke ve serbest bölgeye 81 milyon 757 bin metrekare halı ihraç ederek 429 milyon 774 bin dolar gelir elde etti.

        Sektör en fazla geliri 370 milyon 128 bin dolarla makine halılarından sağladı. Makine halılarını 52 milyon 764 bin dolarla tufte halıları, 6 milyon 120 bin dolarla el halıları ve 762 bin dolarla kilim izledi.

        El halılarında ihracat geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32, kilimde ise yüzde 7,1 artış gösterdi.

        - ABD zirvedeki yerini koruyor

        Yılın ilk çeyreğinde en fazla halı ihracatı 131 milyon 878 bin dolarla ABD'ye yapıldı. Suudi Arabistan 68 milyon 926 bin dolarla ikinci, İngiltere ise 29 milyon 851 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

        Bu dönemde Kanada'ya yapılan ihracat 8 milyon 64 bin dolarla yüzde 26, İran'a 6 milyon 684 bin dolarla yüzde 13, Polonya'ya ise 5 milyon 825 bin dolarla yüzde 19,4 arttı.

        Bölgenin başlıca pazarları arasında Amerika ülkelerine 142 milyon 698 bin dolar, Orta Doğu'ya 123 milyon 153 bin dolar ve Avrupa Birliği ülkelerine 55 milyon 688 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        - Yıl sonu hedef 2,5 milyar dolar

        Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, AA muhabirine, küresel gelişmeler ve ticarette yaşanan sorunların ihracatı etkilediğini söyledi.

        Buna rağmen ihracatı artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Kaplan, şunları kaydetti:

        "Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak dünyanın dört bir yanına ihracatımızı sürdürüyoruz. Küresel gelişmelere rağmen yeni pazarlara açılmak için AR-GE ve inovasyon çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sektörel temaslarımızı artırıyor, özellikle Afrika ve Uzak Doğu pazarlarında varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yıl sonu için 2,5 milyar dolar ihracat hedefimiz bulunuyor."

        Kaplan, alternatif pazarlara yönelik çalışmaların sektörün büyümesine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        MİT'ten 'TSG' operasyonu! 11 tutuklama
        MİT'ten 'TSG' operasyonu! 11 tutuklama
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem

        Benzer Haberler

        Ağrısız tüp midesi ameliyatıyla 6 ayda 50 kilo verdi
        Ağrısız tüp midesi ameliyatıyla 6 ayda 50 kilo verdi
        Gazianteplilerin yeni tatlısı "Baklavalı helva" Gaziantep'in geri dönüşüm t...
        Gazianteplilerin yeni tatlısı "Baklavalı helva" Gaziantep'in geri dönüşüm t...
        GKVMUN'26 konferansı hedeflerine başarıyla ulaştı
        GKVMUN'26 konferansı hedeflerine başarıyla ulaştı
        Kadooğlu Holding'in Ege'deki dev yatırımını lansman ile müjdeledi
        Kadooğlu Holding'in Ege'deki dev yatırımını lansman ile müjdeledi
        Araban'da Ardıl Çayı yıllar sonra yeniden aktı
        Araban'da Ardıl Çayı yıllar sonra yeniden aktı
        Gaziantep FK – Zecorner Kayserispor maçının ardından
        Gaziantep FK – Zecorner Kayserispor maçının ardından