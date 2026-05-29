Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri İslahiye'de sağanak nedeniyle taşan derelerde çalışma başlatıldı

        İslahiye'de sağanak nedeniyle taşan derelerde çalışma başlatıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle taşan derelerde belediye ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 15:24 Güncelleme:
        İslahiye'de sağanak nedeniyle taşan derelerde çalışma başlatıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle taşan derelerde belediye ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.

        Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, Amanos Dağları eteğindeki kırsal Kayabaşı ve Hasanlök mahallelerinde etkili oldu. Şiddetli yağışın ardından bazı dereler taştı, tarım alanları ve altyapıda zarar oluştu.

        Bölgede incelemelerde bulunan İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve belediye ekipleri, taşan derelerde iş makineleriyle temizlik ve tahliye çalışması yürüttü.

        Mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Vural, belediye ekiplerinin ilk andan itibaren sahada olduğunu belirterek, sağanaktan etkilenen bölgelerde çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

        Çalışmalar sırasında iş makinesi operatörlüğü de yapan Vural, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ifade ederek, “Son 70 yılın en yüksek yağışını aldık. Geçtiğimiz yıl Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile işbirliğinde yaptığımız dere ıslah çalışmasının önemini bir kez daha gördük.” dedi.

        Vural, "Kayabaşı ve Hasanlök mahallelerimizde aşırı yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Belediye olarak ilk andan itibaren sahadayız. Temizlik ve destek çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Devletimiz ve belediyemiz vatandaşlarımızın yanındadır." ifadelerini kullandı.

        Kayabaşı Mahallesi Muhtarı Süleyman Yılmaz da sağanak nedeniyle mahallenin içme suyu şebekesi, yolları ve köprülerinde hasar oluştuğunu belirtti.

        Yılmaz, Kayabaşı Mahallesi'nde bir evi su bastığını, bazı hayvan ahırlarının zarar gördüğünü, iki mahallede yaklaşık 25 dönüm üzüm bağı ile zeytin, şeftali ve diğer meyve bahçelerinin selden zarar gördüğünü kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da cuma namazının ardından açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da cuma namazının ardından açıklamalar
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Aşıklar Göcek'te
        Aşıklar Göcek'te

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te sağanak; ev ve ahırları su bastı
        Gaziantep'te sağanak; ev ve ahırları su bastı
        Milletvekili Bozgeyik, Bozgeyik ailesi bayramlaşma törenine katıldı
        Milletvekili Bozgeyik, Bozgeyik ailesi bayramlaşma törenine katıldı
        Meslekte 55 yılı geride bıraktı: Şimdi yetiştirecek çırak bulamıyor
        Meslekte 55 yılı geride bıraktı: Şimdi yetiştirecek çırak bulamıyor
        Kesinleşmiş 14 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı
        Kesinleşmiş 14 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı
        MAREV'de kurban bayramı coşkusu Gaziantep'teki Mardinliler geleneksel bayra...
        MAREV'de kurban bayramı coşkusu Gaziantep'teki Mardinliler geleneksel bayra...
        Serinlemek için dereye giren çocuk boğuldu
        Serinlemek için dereye giren çocuk boğuldu