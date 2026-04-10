        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev'den Nizip'e ziyaret

        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Gaziantep'in Nizip ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev'den Nizip'e ziyaret

        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Gaziantep'in Nizip ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.


        ​Nizip Belediyesinin daveti üzerine ilçeye gelen Büyükelçi Kazakbaev'e, Kırgızistan Ankara Büyükelçiliği Ticari Müşaviri Chyngyz Esengul Uulu eşlik etti. Program kapsamında ilk olarak Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ile bir araya gelen Kazakbaev, yerel yönetimler arası iş birliği imkanlarını görüştü.

        ​Ziyarette konuşan Büyükelçi Kazakbaev, Nizip'te gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki kardeşlik bağlarının önemine değinen Kazakbaev, özellikle Nizip ile Kırgızistan'ın Naryn şehri arasındaki ilişkilerin daha ileri bir seviyeye taşınacağına olan inancını vurguladı.

        ​Belediye Başkanı Ali Doğan ise Kırgızistan ile kurulan ticari ve sosyal bağların bir "gönül köprüsü" niteliğinde olduğunu ifade etti.

        Naryn Belediyesi ile sürdürülen "Kardeş Şehir" protokolünün yeni projelerle güçlendirileceğini belirten Doğan, "Ortak geçmişimizden aldığımız ilhamla, güçlü bir geleceği birlikte inşa etmeye kararlıyız. Kırgızistanlı kardeşlerimizle sosyal ve ekonomik iş birliklerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.

        ​Belediye ziyaretinin ardından heyet, ilçedeki ekonomik potansiyeli değerlendirmek üzere Nizip Ticaret Borsası ve Nizip Ticaret Odasını ziyaret etti. İş dünyası temsilcileriyle yapılan görüşmelerde, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve yerel ürünlerin karşılıklı pazarlanması konuları ele alındı.

        ​Ziyaretler, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

