        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı, Gaziantep'te tamamlandı

        Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı, Gaziantep'te tamamlandı

        2026 Türkiye Drift Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı, Gaziantep'te tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto'nun katkılarıyla Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi içinde yer alan Gazi Pisti'nde şampiyonanın ikinci ayağı sona erdi.

        Motor sporlarına ilgi duyan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, profesyonel drift pilotları modifiyeli araçlarıyla yüksek performanslı sürüş gösterileri sundu.

        Yarışmaya, 4'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden olmak üzere toplam 16 profesyonel pilot katıldı.

        Yarışlarda Çağlar Küçükdumlu birinci olurken, Doğuş Can Dursun ikinci, Berfu Tutumlu da üçüncü oldu.

        TOSFED Drift Kupası klasmanında ise Durali Bostan birinci, Serdar Nartak ise ikinci olarak podyuma çıktı.

        2026 Türkiye Drift Şampiyonası, 20-21 Haziran tarihlerinde TOSFED İstanbul Park'ta düzenlenecek üçüncü ayak ile devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

