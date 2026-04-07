Giresun'da hafif ticari aracın dereye devrildiği kazada sürücü öldü

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Tuğlacık köyünde Gökmen Ö. (19) yönetimindeki 28 ADS 348 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akıntıya kapıldığı belirlenen sürücünün cenazesi, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Gökmen Ö'nün cenazesi, Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

