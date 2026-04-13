Giresun'da göçük tatbikatı yapıldı

Giresun'da, UMKE koordinesinde göçük olaylarına yönelik tatbikat gerçekleştirildi. AFAD, Giresun Belediye İtfaiye Müdürlüğü, Giresun Üniversitesi, İHH ve Nezir Derneği'nin katılımıyla düzenlenen tatbikata 14 araç, 1 acil müdahale ünitesi ve 70 personel katıldı. İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi İskender Aksoy, tatbikat sayesinde Giresun UMKE biriminin yeterliliklerini, olaylara karşı reaksiyon sürelerini ve personelin bilgi beceri durumlarını değerlendirdiklerini söyledi. Aksoy, tatbikatın başarı ile tamamlandığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.