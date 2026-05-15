Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'un Güce ilçesinde köy okullarındaki öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 16:44 Güncelleme:
        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'un Güce ilçesinde köy okullarındaki öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

        Tirebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince öğrencilere temel trafik kuralları, yaya geçitlerinin doğru kullanımı, trafik ışıklarının anlamları, okul servislerinde uyulması gereken kurallar ve emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

        Uygulamalı etkinliklerin de gerçekleştirildiği programa öğrenciler ilgi gösterdi.


        - Espiye'de şehitler anıldı

        Espiye Kaymakamlığınca şehit piyade erler Kazım Usta ve Barış Ayaz için anma programı düzenlendi.

        Kaymakam Ahmet Kavanoz ile katılımcılar, 1965'te İstanbul'un Fatih ilçesinde şehit düşen Usta ile 2007 yılında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde şehit olan Barış Ayaz'ın kabirlerini ziyaret etti, şehitler için dua edildi.

        Espiye Merkez Camisi'nde Mevlid-i Şerif okunan programa, şehitlerin ailesinin yanı sıra Müftü Haki Özgül, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

        - Aile haftası programı düzenlendi

        İlçede 15-21 Mayıs Uluslararası Aile Haftası dolayısıyla etkinlik organize edildi.

        Gülburnu Köyü Kıran Cami'sinde vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, ailenin toplumdaki yeri, önemi ve manevi değerlerin korunmasına yönelik mesajlar verildi.

        Kaymakam Ahmet Kavanoz, yaptığı konuşmada, aile yapısının toplumun temel taşı olduğunu belirtti.

        Güçlü aile bağlarının sağlıklı bir toplumun oluşmasında büyük önem taşıdığını ifade eden Kavanoz, aile kurumunun korunması ve gelecek nesillere güçlü değerlerle aktarılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

        - Resim sergisi açıldı

        Espiye Gençlik Merkezi Müdürlüğünce, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında resim sergisi düzenlendi.

        Akrilik, tuval, tezhip, ebru sanatı, alçı, rölyef, taş boyama, ahşap yakma gibi 80 eserin yer aldığı sergi, Gençlik Merkezi Salonu'nda ziyarete açıldı.

        Serginin açılış törenine katılan Kaymakam Kavanoz, sosyal faaliyet ve sanat adına yapılan etkinliklerin önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.



        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Yoğun bakıma alındı
        Yoğun bakıma alındı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?

        Benzer Haberler

        Şebinkarahisar'da şiddetli yağış Merada otlayan hayvanlar sel sularına kapı...
        Şebinkarahisar'da şiddetli yağış Merada otlayan hayvanlar sel sularına kapı...
        Giresun merkezli 4 ilde jandarmadan dolandırıcılık operasyonu
        Giresun merkezli 4 ilde jandarmadan dolandırıcılık operasyonu
        Milyonluk cip otoparkta çürümeye terk edildi
        Milyonluk cip otoparkta çürümeye terk edildi
        Eynesil'den kısa kısa
        Eynesil'den kısa kısa
        Türkiye fındık ihracatından 4 ayda 987 milyon doları aşkın gelir sağladı
        Türkiye fındık ihracatından 4 ayda 987 milyon doları aşkın gelir sağladı
        Giresun'da ambulans personeli parkurlarda hayat kurtarmaya hazırlanıyor
        Giresun'da ambulans personeli parkurlarda hayat kurtarmaya hazırlanıyor