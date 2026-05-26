        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri GÜNCELLEME - Giresun'da akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 4 gün önce derede balık tutarken akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 15:56 Güncelleme:
        AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların ekipleri, Sedat Çelik'in akıntıya kapıldığı Yağlıdere Deresi'nin Kanlıca köyü mevkisinden denize döküldüğü bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam etti.

        Öte yandan, Sedat Çelik ile derede cansız bedeni bulunan aynı adı taşıyan yeğeninin, akıntıya kapılmadan kısa süre önce balık tuttukları anlara ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

        Vefat eden Sedat Çelik'in kardeşi Ali Temel Çelik tarafından çekilen videoda, amca ve yeğeninin ağ atarak balık tutmaya çalıştığı anlar yer aldı.

        Ali Temel Çelik, AA muhabirine, ağabeyi ile amcasının Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan memlekete geldiğini söyledi.

        Amcası ve ağabeyi ile birkaç gün sonrası için dereye balık tutmaya gitmeyi kararlaştırdıklarını anlatan Çelik, "Ondan sonra karar değiştiler, nasıl olduğunu bilmiyorum. Sonra beni aradılar, 'Gel gidelim' dedi. Normalde ben gitmeyecektim, başlarına bir şey gelir diye gittim." dedi.

        Kendisinin dereye inmediğini belirten Çelik, "Ağabeyim ile amcam dereye indiler, 200 metre civarında yukarı yöne gittiler, ben de aşağıda bekliyordum. Aşağıda kalmayayım diye ben de yukarıya doğru çıktım. Zaten ne olduysa o anda oldu, 10 saniyede." diye konuştu.

        Çelik, ağabeyi ve amcasıyla balık avladıkları sırada sohbet ettiklerini, eğlendiklerini dile getirdi.

        Ağabeyinin balık ağı ördüğünü söyleyen Çelik, "Ağabeyim ağı yeni yaptı, onun hevesiyle girdi zaten denemek amaçlı. Denediği için de böyle oldu. Ben onlara, 'Su çok girmeyin, hava yağıyor dedim' ama dinlemediler." ifadesini kullandı.

        Çelik, arama kurtarma faaliyetlerini yürüten ekiplere teşekkür etti.

        Kanlıca köyünden geçen Yağlıdere Deresi'nde 23 Mayıs'ta balık tutarken akıntıya kapılarak kaybolan Sedat Çelik (54) ile 28 yaşındaki yeğenini bulmak için çalışma başlatılmıştı.

        Kaybolduğu yerden yaklaşık 250 metre uzakta bulunan yeğen Sedat Çelik'in cenazesi, dün ilçede toprağa verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Alman basını: ABD NATO'ya askeri katkılarını azaltacak
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Meloni'den AB'ye benzetme: "Miyop ve bürokratik bir dev"
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Ortalık savaş alanına döndü
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tam 14 saat süren film!
        19. yüzyılın "Yaşayan İskelet"i olarak tarihe geçti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Giresun'da akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edi...
        Espiye'de şehit Özdemir'in annesinin cenazesi toprağa verildi
        Sele kapılan amca ve yeğenin son görüntüleri ortaya çıktı
        Derede balık avlarken yeğeniyle akıntıya kapılan amcayı arama çalışmaları s...
        Kediye çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil plaja devrildi;...
        Kediye çarpmamak için manevra yapan aracın plaja uçtuğu kaza kamerada
