GÜNCELLEME - Giresun'da aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Giresun'un Çamoluk ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan 96 yaşındaki kişi ormanlık alanda ölü bulundu. İlçenin Hacıahmetoğlu köyündeki evinden dün akşam saatlerinde ayrılan Tahsin K.'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede vatandaşların da yardımıyla sürdürülen arama çalışmaları sonucu Tahsin K. ormanlık alanda ölü bulundu Tahsin K'nin arama çalışmalarına Giresun İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve AKUT görevlileri ile vatandaşlardan oluşan 85 kişilik grubun katıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.