SOLOTÜRK Giresun'da prova uçuşu gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, "49. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" kapsamında yapacağı gösteri uçuşu öncesinde prova gerçekleştirdi. Kentte, halk arasında bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" geleneğinin yaşatıldığı festival kapsamında, SOLOTÜRK'ün Gemilerçekeği mevkisinde gerçekleştirdiği prova uçuşu ilgi gördü. Alparslan Türkeş Parkı ile Giresun Kalesi'nden uçuşu izleyen bazı vatandaşlar, akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti. SOLOTÜRK, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da gösteri uçuşu yapacak.

