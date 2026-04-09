Yağlıdere'de gezici kütüphane öğrencileri kitapla buluşturdu

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi. İlçe Halk Kütüphanesince organize edilen etkinlikte Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri, okul bahçesinde konuşlandırılan gezici kütüphaneden faydalandı. Öğrencilerin ödünç aldıkları kitapları okuduğu etkinlikte çeşitli oyunlar da oynandı. Kütüphane Müdürü Mustafa Karyağdı, öğrencilerin kütüphane hizmetlerini yerinde tanımalarına imkan sağladıklarını belirtti. Karyağdı, bu tür etkinliklerle çocuklara kitap sevgisini küçük yaşta kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

