Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Hakkari Haberleri Hakkari'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Hakkari'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Hakkari'nin merkez, Yüksekova ile Şemdinli ilçelerinde iki gündür etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 12:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kentte dünden bu yana devam eden yağış nedeniyle yol ve caddelerde su birikintileri oluştu, Zap Suyu'nun debisi yükseldi.

        Sağanak sonucu oluşan çökme dolayısıyla ulaşıma kapanan Geçitli köyü yolu, Karayolları 114. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

        Kent girişindeki Sere Solan mevkisinde de heyelan meydana geldi.

        Bölgeye yönlendirilen Karayolları ekipleri, yolda biriken taş ve toprak yığınını temizleyerek araçların geçişini sağladı.

        Sağanağın yerini kar yağışına bıraktığı Durankaya beldesi yolunda da bazı sürücüler araçlarına zincir takarak ilerleyebildi.

        Akçalı köyü yakınında heyelanın olduğu Hakkari-Van kara yolunda da ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        - Valilikten uyarı

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, heyelanın meydana geldiği bölgede kuvvetli yağış sebebiyle güzergahın kullanılmasının büyük risk taşıdığı uyarısında bulunuldu.

        Bölgede heyelan ve çökmenin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Mevcut durum can ve mal güvenliği açısından ciddi risk oluşturmaktadır. Devam eden yoğun yağmur, sahada görev yapan ekipler açısından da risk oluşturduğundan çalışmalara geçici ara verilmiştir. Hava ve zemin şartlarının elverişli hale gelmesiyle yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar tüm hızıyla sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.

        Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Yüksekova'daki bazı evleri su bastı, yol ve caddelerde su birikintileri oluştu, bazı okulların bahçesi suyla doldu.

        Önceki gün sağanak nedeniyle Şemdinli'ye bağlı Boğazköy mevkisinde derenin taşması sonucu kapanan Şemdinli-Derecik kara yolunda da ulaşım durdu.

        Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

