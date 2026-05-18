Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Van, Hakkari ve Bitlis'te "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

        Van, Hakkari ve Bitlis'te "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

        Van, Hakkari ve Bitlis'te "Orman Benim" etkinliği kapsamında ağaçlık alanlarda yangına neden olabilecek çöpler toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 15:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van, Hakkari ve Bitlis'te "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

        Van, Hakkari ve Bitlis'te "Orman Benim" etkinliği kapsamında ağaçlık alanlarda yangına neden olabilecek çöpler toplandı.

        Van Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda program düzenlendi.

        Orman İşletme Müdürü Hüseyin Koçyiğit, kurum personeli ve öğrenciler, orman yangınlarına sebebiyet verebilecek kuru dal parçaları ve atıkları topladı.

        Çöp torbalarına doldurulan atıklar, araçlara konularak bölgeden uzaklaştırıldı.

        - Hakkari

        Hakkari'de de Sümbül Mahallesi'nde bulunan Kent Ormanı'nda çevre konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla etkinlik yapıldı.

        Şehit Yarbay Mesut Kuru İlkokulu'ndan alana getirilen öğrencilere Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından "Orman Benim" yazılı tişörtler dağıtıldı.

        Tişörtleri giyen öğrenciler, Orman İşletme Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeliyle buradaki atıkları toplayarak çöp poşetlerine doldurdu.

        Etkinliğe katılan Orman İşletme Şefi Abidin Bozkurt, katılımcılara ve destek veren kurumlara teşekkür etti.

        - Bitlis

        Bitlis'in Ahlat ilçesindeki sazlık alanda "Orman Benim" etkinliği kapsamında çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

        Etkinliğe katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, öğrenciler ve protokol üyeleriyle alanda çöp topladı.

        Karakaya, basın mensuplarına, orman yangınlarının önceki yıllarda yürekleri yaktığını ve herkesi üzdüğünü söyledi.

        Devletin bir yangın çıktığı zaman havadan ve karadan her türlü müdahaleyi yaptığını vurgulayan Karakaya, "Önleyici tedbirler her konuda müdahaleden daha önde gelir ve daha önemlidir. Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın talimatlarıyla 81 ilde eş zamanlı olarak ormanlardaki çöplerin, tutuşabilecek küçük ağaç parçalarının toplanmasına yönelik bir programı sevgili gençlerimizle birlikte icra ettik. Ormanlar ülkemizin, dünyamızın süslü güzelliği olduğu kadar aynı zamanda akciğerleri. Hem görsel güzelliğiyle hem de doğaya sağladıkları katkıyla ormanlar vazgeçilmez güzelliklerimiz, değerlerimiz. 'Orman Benim' projesi kapsamında hem orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirleri almış oluyoruz hem de vatandaşımızda, insanlarımızda bu konudaki farkındalığı ve bilinç düzeyini artırmış oluyoruz." diye konuştu.

        İnsanların duyarlılığından şüphe duymadıklarını ancak beklenmeyen küçük ihmallerin bile büyük orman yangınlarına yol açabildiğini belirten Karakaya, şunları kaydetti:

        "Bu yangınlar hem maddi hem de manevi çok ciddi zararlar verebiliyor. Günlerce, haftalarca, onlarca, yüzlerce, binlerce görevlinin müdahalesini gerektirebiliyor ve bu ağaçların yerine gelmesi onlarca yılı alıyor. Dolayısıyla baştan önleyici tedbirleri artırmak, çöp atmamak, çöpleri toplamak, örtü altı yangına sebebiyet verecek küçük parçaları toplamak oldukça önemli. Ormanlarımızın yangınında yerine göre canı pahasına fedakarca görev yaparak şehit olan orman şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bizim bu durumları tekrar yaşamamamız için gençlerimizin bu şekilde bilinçli yetişmesini çok önemsiyoruz."

        Bitlis Orman İşletme Müdürü Mehmet Fatih Karataş ise orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında temel stratejilerinin yangın öncesi alınması gereken önleyici tedbirler olduğunu dile getirerek, "Bu çerçevede ülkemizde orman yangınlarının önlenmesi ve olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararın en aza indirilmesi vatandaşlarımızda orman yangınlarının çıkmasını önleyici bilincin oluşması amacıyla ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak 'Orman Benim' kampanyası düzenliyoruz. Kampanyamız çerçevesinde Ahlat Sazlığı alanında çevre temizliği yapılarak yangına sebebiyet verebilecek atık ve çöpler toplanmıştır." ifadelerini kullandı.

        Vali Karakaya, etkinlik sonunda öğrencilere kek ve meyve suyu ikram etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! Komşusunun mezarı açılıyor
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! Komşusunun mezarı açılıyor
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!
        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G.Saray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G.Saray'ı kabul etti
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk

        Benzer Haberler

        Hakkari'de yağış sonrası gökkuşağı güzelliği
        Hakkari'de yağış sonrası gökkuşağı güzelliği
        Hakkari'de zincirleme trafik kazası: 11 yaralı
        Hakkari'de zincirleme trafik kazası: 11 yaralı
        Hakkari'de 3 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı
        Hakkari'de 3 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Çukurca'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
        Çukurca'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
        Hakkari kırsalında yetişen mantar türlerinden 36'sının zehirli olduğu tespi...
        Hakkari kırsalında yetişen mantar türlerinden 36'sının zehirli olduğu tespi...