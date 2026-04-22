        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri GÜNCELLEME - Hatay'da satırla 3 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

        GÜNCELLEME - Hatay'da satırla 3 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde satırla saldırdığı 3 kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        Giriş: 22.04.2026 - 10:57 Güncelleme:
        Çay Mahallesi'nde bir lokantaya giren M.S, iddiaya göre istediği yemeğin menüde olmadığı gerekçesiyle tartıştığı işletme sahibi A.İ'yi satırla yaraladı. Zanlı, daha sonra duraktaki arabasının yanında bekleyen taksici K.Y. ile ATM'den para çekmeye çalışan M.Ç'ye saldırdı.

        İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan K.Y. taburcu edildi, lokanta sahibi A.İ'nin durumunun kritik olduğu belirtildi.

        - Taksiciye saldırı güvenlik kamerasında

        Polis ekiplerince gözaltına alınan M.S'nin, "uyuşturucu kullanma", "kasten yaralama", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından sabıkasının olduğu, cezaevinden bir süre önce çıktığı ve satırla saldırdığı kişileri tanımadığı öğrenildi.

        Zanlının, taksici K.Y'ye saldırması bir pastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        - Saldırıyı sıyrıkla atlatan diğer taksici yaşadıklarını anlattı

        Olaya tanık olan 65 yaşındaki taksici Hasan Dinç, AA muhabirine, saldırganı tanımadıklarını söyledi.

        Zanlının satırlı saldırısında bileğinde sıyrık oluştuğunu dile getiren Dinç, şöyle konuştu:

        "Karşı sokaktan eli satırlı şahıs bize doğru yaklaştı. Arkadaşa "Eli satırlı geliyor adam bizi kesmesin" dedim. Gelip 'falanca yere gideceğim' dedi, biz de fiyat verdik. Konuşurken küfür ederek bana satırı salladı. Ben eğildim, satır kolumu sıyırdı. Sonra satırı yanımdaki arkadaşa salladı, o yaralandı. Ondan sonra adam kaçarak gitti. Arkadaşımızın durumu iyi, 12 dikiş atıldı. Evinde istirahat ediyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Kan donduran torun dehşetine rekor ceza
        Ondan geriye sadece görüntüler kaldı...
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Kapak kızları
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
