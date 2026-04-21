Hatay'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 6 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-İskenderun kara yolunda otomobil ile hafif ticari aracı durdurdu.



Araçlardaki Suriye uyruklu 6 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle araçların sürücülerini gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.



Öte yandan araç sürücülerine çeşitli ihlallerden dolayı 200 bin lira idari ceza uygulandı, araçları trafikten men edildi.







