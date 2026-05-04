Hatay'da düzenlenen üniversiteler arası bilgi yarışması başladı

Hatay'da 7 üniversitenin katılımıyla düzenlenen "Doğru Bilginin İzinde Üniversiteler Arası Bilgi Yarışması" başladı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmaya Ankara, Hatay, Adana, Mersin, Ağrı, Bartın ve Tunceli'den 7 üniversite katıldı.



Yarışmanın açılış programında konuşan Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir, öğrencilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.



Dezenformasyonun afet, sağlık ve toplumsal olaylarda ciddi sorunlara neden olduğunu belirten Kandemir, "Doğru bilgiye ulaşmak kadar bilgiyi analiz edebilmek ve sorgulayabilmek de hayati bir beceri haline gelmiştir. Günümüzde bilgiye ulaşmak kolaylaşmış gibi görülse de doğru bilgiye ulaşmak her zamankinden daha zor hale gelmiştir." diye konuştu.



Kandemir, bilginin doğruluğu ve dezenformasyonun önüne geçilmesi adına yapılan etkinliğin çok kıymetli olduğunu kaydetti.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Uzmanı Avukat Rabia Gürer de yarışmanın önemine vurgu yaparak yarışmacılara başarılar diledi.



Konuşmaların ardından üniversitelerin bünyesindeki 16 topluluğun katılımıyla yarışmanın ilk etabı başladı.



Dezenformasyona karşı mücadele vurgusuyla düzenlenen yarışma, çarşamba gününe kadar devam edecek.

