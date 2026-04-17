Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan 5 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özsoğuksu Mahallesi'nde yalıtım malzemesi satan iş yerinden bazı eşyaların çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler Y.Ü, M.B.A, M.A.B, R.A. ve M.Ç, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.