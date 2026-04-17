Hatay'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 17.04.2026 - 21:48
Hatay'ın Arsuz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Nardüzü Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 L 3636 plakalı otomobil, motor bölümünden alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
