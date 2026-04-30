        Iğdır'da 13 yaşındaki çocuk kazara akranını öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 22:44 Güncelleme:
        Koçkıran köyünde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 13 yaşındaki V.A, evden getirdiği ve kime ait olduğu öğrenilemeyen bir silahla arkadaşlarına şaka yapmak isterken silah ateş aldı.

        Merminin isabet ettiği 12 yaşındaki B.I. ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan B.I, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili baba E.A. ile oğlu V.A. gözaltına alınırken, jandarma ekiplerince köyde güvenlik önlemi alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran anlaşma yapmak için can atıyor"
        "İran anlaşma yapmak için can atıyor"
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşik
        Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşik
        Final-Four kapısını araladı!
        Final-Four kapısını araladı!
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Pezeşkiyan'dan ablukaya dair açıklama
        Pezeşkiyan'dan ablukaya dair açıklama
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        PFDK'dan Ederson kararı!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Borsa tarihinde bir ilk
        Borsa tarihinde bir ilk
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı

        Benzer Haberler

        Çocukların silahla oyunu faciayla bitti: 1 ölü
        Çocukların silahla oyunu faciayla bitti: 1 ölü
        Ortaokul öğrencisi tüfekle oynarken kazara arkadaşını vurdu
        Ortaokul öğrencisi tüfekle oynarken kazara arkadaşını vurdu
        Iğdır'da sosyal medya hesaplarını ele geçiren şüphelilere operasyon
        Iğdır'da sosyal medya hesaplarını ele geçiren şüphelilere operasyon
        Iğdır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
        Iğdır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
        Iğdır merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama
        Iğdır merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama
        İHA'dan Vali Taşolar'a ziyaret
        İHA'dan Vali Taşolar'a ziyaret