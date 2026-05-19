Aras Kuş Cenneti'nde gençlere bilimsel gözlem deneyimi

HÜSEYİN YILDIZ/SABRİ SARCAN - Üniversite öğrencileri, Kars'ın yanı sıra Iğdır'daki Aras Kuş Cenneti'nde kuş gözlemi ve halkalama çalışmalarına katılarak doğada bilimsel gözlem deneyimi yaşadı.



KuzeyDoğa Derneğince Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde çalışma yürüten Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi, bilim insanları ve gönüllülerin yanı sıra öğrencileri de ağırlıyor.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle, 20 yıldır yürütülen kuş araştırma çalışmalarına, Kars Kafkas Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler de katıldı.



Üniversitedeki Kuş Gözlem Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) desteğiyle KuzeyDoğa Derneği ortaklığında yürütülen "Genç Gözler, Kuş Gözler" projesi kapsamında Aras Kuş Cenneti'ni gezdi.



Öğrenciler, hem Kars'ta üniversite yerleşkesinde hem de Iğdır'da toplam 6 hafta boyunca kuş gözlemini, halkalamayı, kuş ağlarının kontrolünü, uydu verici takmayı, dürbün ve teleskop kullanımını deneyimledi.



- Öğrenciler yoğun ilgi gösterdi



KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, proje kapsamında Kars ve Iğdır'da 6 haftalık kuş gözlemi yaptıklarını söyledi.



Aras Kuş Cenneti'ndeki çalışmalara öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Çoban, "Bölgemizde yapılan halkalama çalışmalarıyla ilgili bilgi almak için KuzeyDoğa Derneğinin yönetiminde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle çalışan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde halkalama çalışmalarını ve burada yapılan diğer bilimsel çalışmaları yerinde incelemek için sahadayız.” dedi.



Gençlere kuş gözlemciliğin aslında ne kadar kolay olduğunu anlattıklarını ifade eden Çoban, şöyle konuştu:



"Amacımız, kuş gözlemciliğin teknoloji ile birlikte ne kadar ilerlediğini ve aslında yeni kuş gözlemcilerini aramıza katabilecek bir potansiyel olduğunu göstermek ve bu işin sahada nasıl uygulandığını anlatmak. Burada amaç aslında vatandaş birimine de biraz destek vermek. Her bir vatandaş, birey aslında bu tür çalışmalarda çok basit yazılımlar ve bilgiler kullanarak bizim yaptığımız doğadaki bilimsel çalışmalara katkı sunarak kuşları gözlemleyip onları belirli veri tabanlarına işleyerek bölgemizin biyoçeşitliliğini ortaya çıkartmasında onlar da destek verebiliyorlar ve bunu aslında düzenli hale getirebiliyoruz. Ben tek başıma kuş gözlemliyorum ama şu anda bu çalışmayla birlikte 12 arkadaşımız yavaş yavaş kendi başlarına kuş gözlemleyebilecek ve veri üretebilecek hale geldiler."



- "Kuşların hangi türe ait olduğu artık biliyoruz"



Müzik öğretmenliği bölümünde okuyan Mine Şimşek, bölgede onlarca kuş türü gözlemlediklerini dile getirerek, "Bu kuşların hangi türe ait olduğunu artık bilebiliyoruz. Tabii ki hepsini bilemiyoruz ama büyük ölçüde, çok farklı türler de gördük. Artık daha bilinçli olarak gözlem yapıyoruz.” diye konuştu.



Veterinerlik fakültesi öğrencilerinden Cemal Safa Ulak da proje kapsamında farklı alanlarda gözlem yaptıklarını söyleyerek, "Hem KuzeyDoğa Derneği ile tanıştım hem de yaban hayatını biraz daha gözlemleme şansı buldum. Bugün halkaladığımız kuşların çoğunu görmüştük ama yakından görme imkanını ilk defa yakaladım. Hem kuşları görüyoruz hem hocalar nasıl yaklaşmamız gerektiğini öğretiyor." ifadelerini kullandı.

