Eğirdir Gölü ilkbaharda havadan görüntülendi

Türkiye'nin önemli tatlı su kaynakları arasında bulunan Eğirdir Gölü'nün ilkbaharda mavi ve yeşilin tonlarına bürünmesi dronla görüntülendi.



Görüntülerde, Eğirdir, Senirkent, Yalvaç ve Gelendost ilçelerine kıyısı olan gölün ve çevresinin doğal güzellikleri yer aldı.



Gölde özellikle gün doğumu ve batımında oluşan manzara, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.



Yerli ve yabancı turistlerin Eğirdir Gölü'ne ilgisi, bölge turizmine katkı sağlıyor.

