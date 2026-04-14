Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Isparta'da yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Isparta'da yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Isparta'nın Aksu ilçesinde yaylada mahsur kalan 2 kişi, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 16:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anamas Çayır Yaylası mevkisine motosikletle giden 2 kişi, bir süre ilerledikten sonra olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Arama kurtarma çalışması başlatan ekiplere, yolların karla kaplı olması ve zorlu arazi şartları nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri de iş makineleriyle destek verdi.

        Ekipler, kapalı olan yolu açarak bölgeye ulaşım sağladı. Dron yardımıyla bulundukları yer tespit edilen 2 kişiye, 7 kişiden oluşan AFAD ekibi ulaştı.

        Mahsur kalan kişiler, bulundukları yerden alınarak güvenli bölgeye götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
