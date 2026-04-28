        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Isparta'nın "can dostları"na hayat kurtarma eğitimi

        MUHAMMED ENES YAPALIKAN - Isparta Belediyesi, afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında bünyesine kattığı "Asil" ve "Güneş" isimli arama kurtarma köpekleriyle müdahale kapasitesini güçlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde aktif görev alan Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK) ekibi, bu süreçte kazandığı deneyimi uzman köpek timiyle destekliyor.

        Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) standartlarında akreditasyon belgesi alan ekip, 8 aylık Belçika kurdu "Asil" ve 7 aylık "Güneş"i özel eğitim programına dahil etti.

        - "Zamanla yarışta can dostlarımız rol alacak"

        Isparta Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Güngör Hasgören, AA muhabirine, köpeklerin ekibe katılmasıyla afet anlarında zamanla yapılan yarışta büyük avantaj sağlayacaklarını söyledi.

        Ekibin 2020 yılından bu yana sürekli geliştiğini vurgulayan Hasgören, şöyle konuştu:


        "Enkaz altında saniyelerin çok önemli olduğu anlarda, bu can dostlarımız sayesinde sessiz hayatlara ulaşabileceğiz. Enkaz, su altı ve doğada arama kurtarma timlerimizin ardından köpekli arama kurtarma timimizi de kurarak daha güçlü bir yapı oluşturduk. Ekim 2025'te orta seviye akreditasyonumuzu almıştık. Köpeklerimizin eğitimlerinin tamamlanmasının ardından ağır arama kurtarma akreditasyonu için başvuruda bulunmayı hedefliyoruz."

        - Eğitimler disiplinle sürdürülüyor

        Köpek eğitmeni Niyazi Çallı ise köpeklerin her gün planlı bir koku tanıtım ve enkazda canlı tespit sürecinden geçtiğini belirtti.

        Köpeklerin disiplinli bir eğitim sürecinde olduğunu ifade eden Çallı, "Köpeklerimiz koku tanıtım sürecinin ardından enkaz altında kalan canlı insanları tespit edebilecek seviyeye ulaşıyor. Eğitimlerimizi her gün planlı ve programlı şekilde sürdürüyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

