        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Bakanlardan Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Kara'nın ailesine taziye ziyareti

        Bakanlardan Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Kara'nın ailesine taziye ziyareti

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 18:21 Güncelleme:
        Bakanlardan Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Kara'nın ailesine taziye ziyareti

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Onikişubat ilçesindeki Binevler Taziye Evi'ne gelen bakanlar, Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara'ya başsağlığı dileklerini iletti.

        Kara, bakanlarla konuşmasında, eşinin çocukları çok sevdiğini ve bu yüzden süresi dolduğu halde emekli olmadığını söyledi.

        Olayın olduğu gün grev olduğunu ve okula gidip gitmemekte kararsız kaldığını anlatan Kara, sonrasında okula gitmeye karar verdiğini belirterek, "Okula gidiyor sonra müdürle konuşup derse giriyor ardından 20 dakika sonra bu olay gerçekleşiyor." diye konuştu.

        Ziyarette yer alan, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Vahit Kirişci, Mehmet Şahin, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, İrfan Karatutlu, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da aileye başsağlığı dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        Bugün Ne Oldu? 16 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Nisan 2026'nın haberleri
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        MHP Teşkilatı feshedildi
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"

