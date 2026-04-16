Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Sendika başkanlarından Kahramanmaraş'taki okul saldırısına tepki

        Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Kahramanmaraş'ta saldırının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulu önünde basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 17:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geylan, olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Çok acılıyız, çok üzgünüz. Dün bu eğitim yuvamızda bir felaket yaşadık." dedi.

        Okullarda yaşanan şiddetin toplumun tümünü ilgilendirdiğini dile getiren Geylan, "Bu tür hadiselerde okulumuza, öğretmenimize ve öğrencilerimize hep birlikte sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

        Ali Yalçın ise olayla ilgili sanal ortamda yönlendirme ihtimaline dikkati çekerek, "Sanal ortamda organize edilmiş bir yönlendirme girişimi ile karşı karşıyayız. Bu durum hafife alınmamalıdır." diye konuştu.

        Yalçın, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması ve dijital ortamların daha sıkı denetlenmesi gerektiğini belirterek, Türkiye genelinde cuma gününe kadar eylemlerini sürdüreceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

