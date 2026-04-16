        Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybeden Furkan Sancak Balal'ı dershanedeki öğretmeni anlattı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Furkan Sancak Balal'ın gittiği dershanedeki matematik öğretmeni Muhammet Barış Akdağ, Furkan'ın çalışkan bir öğrenci olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 15:11 Güncelleme:
        Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Furkan Sancak Balal'ın Afşin ilçesindeki Külliye Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan matematik öğretmeni Muhammet Barış Akdağ, öğrencisinin tabutu başında gözyaşı döktü.

        Burada AA muhabirine konuşan Akdağ, olayı duyunca derinden etkilendiğini söyledi.

        Furkan'ın saygılı ve çok başarılı bir öğrenci olduğunu belirten Akdağ, "Sadece vefat eden Furkan değil, tüm öğrenciler bizim öğrencimiz. Hiçbirinin birbirinden ayrı yanı yok. Furkan yaşının çok üzerinde bir çocuktu. Bambaşka bir çocuktu. Ben hayatımda böyle bir çocuk tanımadım. Bambaşkaydı, tarifsiz bir çocuktu. Rabbim cennette buluşmayı nasip etsin." dedi.

        Öğrencisinin matematiğe ilgisinin olduğunu anlatan Akdağ, Furkan'ın ödevlerini azimle yaptığını kaydetti.

        Akdağ, "Öyle bir çocuk ki ben ödevini verdiğim zaman ödevini yapmadan evine gitmezdi. Furkan'a 'Bunu da evde yap' derdim. Eve göndermeye çalışırdım. O gün orada işini bitirir. 'Hocam yaptım' derdi. Bir tane de ödev kitabı vardı. Onun ne yaptığını bilirdim. Arka plandan da takibini yapardım." diye konuştu.

        Saldırıda hayatını kaybeden meslektaşı Ayla Kara'yı da rahmetle anan Akdağ, Kara'nın büyük bir cesaret göstererek öğrencilerini korumaya çalıştığını ifade etti.

        Yaşanan elim hadiseden dolayı çok üzgün olduğunu belirten Akdağ, "Diğer mesleklerin hepsi de değerlidir ama öğretmenliğin, diğer mesleklerden farklı bir yönü var. Bu iş Allah rızası için birazcık da vicdan meselesi. Hangi öğretmen olsa öğrencisinin tırnağına taş değsin istemez, kendi çocuğu gibi görür, her bir çocuğunun üzerine siper olur. O hocamıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Yaslarını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

