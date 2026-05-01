İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kilis'te protesto edildi

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis'te vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi.



Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Abdülhamithan Camisi'nde cuma namazının ardından avluda toplanan vatandaşlar, Filistin ve Türk bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine slogan attı.



Grup adına açıklama yapan Filistin'e Destek Platformu Sözcüsü Prof. Dr. Celal Kurşun, uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğünün tüm devletler ve sivil girişimler için ortak güvence olduğunu belirterek, bu ilkenin ihlal edilmesinin uluslararası düzenin temelini zedelediğini söyledi.



Kurşun, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekmek ve bölgeye temel insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktığını vurguladı.



Uluslararası topluma çağrıda bulunan Kurşun, "Bu tür girişimlerin hedef alınması, insani yardım faaliyetlerini suç gibi gösteren bir anlayışın ortaya çıktığını göstermektedir. Bu durum kabul edilemez. Bu hukuk tanımaz eyleme karşı uluslararası toplum sessiz kalmamalıdır. Ortak bir tutum alınması, uluslararası sistemin tutarlılığı açısından bir zorunluluktur. Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu yakından takip edilmelidir." ifadelerini kullandı.



Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.



- Şanlıurfa



Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde vatandaşlar, cuma namazının ardından Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi önünde toplandı.



Platform adına basın açıklamasını okuyan Sait Koyuncu, İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırısını lanetlediklerini belirtti.



Gazze'de yaşananların insanlığın ortak vicdanında derin bir yara olarak varlığını sürdürdüğünü anlatan Koyuncu, şunları kaydetti:



"Sivillerin hedef alındığı, hastanelerin, okulların ve yaşam alanlarının yok edildiği bu süreç, sadece bir çatışma değil aynı zamanda insanlık onurunu zedeleyen bir trajedidir. Gazze, bugün kara, deniz ve hava ablukası altında, büyük bir insanlık felaketiyle karşı karşıyadır. 2007 yılından bu yana sürdürülen ağır ambargo nedeniyle insanlar açlık, susuzluk, ilaçsızlık ve yoklukla mücadele etmektedir."



- Kilis



Kilis Kayabaş Camisi önünde cuma namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.



Grup adına basın açıklamasını okuyan TÜGVA Kilis Temsilcisi Ahmet Cihat Aktı, Gazze'de sivillerin hedef haline geldiği, yaşam alanlarının daraldığı ve insani yardımın dahi tartışma konusu yapıldığı bir ortamın olduğunu söyledi.



Bu müdahalenin kabul edilemez olduğunu belirten Aktı, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, açık biçimde kabul edilemez bir müdahaledir. Gece saatlerinde insansız hava araçları ve çeşitli elektronik sinyal kesme faaliyetleriyle, insani yardım taşıyan sivil girişimin güvenliğinin olumsuz etkilendiği ve katılımcıların baskı ve yönlendirmeye maruz kaldığı yönünde bilgiler kamuoyuna yansımıştır. Uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğü, tüm devletlerin ve sivil girişimlerin ortak güvencesi altındadır. Bu ilkenin ihlal edilmesi, uluslararası düzenin temelini zedeleyen bir yaklaşımdır."



Program, dua ile son buldu.

