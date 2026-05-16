        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta freni arızalanan kamyonun 7 araca çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde freni arızalanan kamyonun 7 araca çarptığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde freni arızalanan kamyonun 7 araca çarptığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.


        H.M.G. yönetimindeki 46 PL 629 plakalı kum yüklü kamyon, Vezir Hoca Bulvarı'nda fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak 7 araca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yaralanan 2'si ağır 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kamyon sürücüsü H.M.G. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
