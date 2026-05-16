Kahramanmaraş'ta freni arızalanan kamyonun 7 araca çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde freni arızalanan kamyonun 7 araca çarptığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. H.M.G. yönetimindeki 46 PL 629 plakalı kum yüklü kamyon, Vezir Hoca Bulvarı'nda fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak 7 araca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan 2'si ağır 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü H.M.G. gözaltına alındı.

