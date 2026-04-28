Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Adil Erdem Beyazıt Caddesi'nde motosiklet üzerinde bekleyen İ.E.C. ile U.C.K'ye, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş ederek kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.