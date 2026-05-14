        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

        TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, geçen ay okula silahlı saldırının düzenlendiği Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 13:24 Güncelleme:
        ​​​​​​​Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Yusuf Tarık Gül ve Almina Ağaoğlu'nun mezarlarını ziyaret eden heyet, Kahramanmaraş Valiliği'nde düzenlenen toplantıya katıldı.

        Komisyon Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve benzeri olayların önlenmesiyle ilgili TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulduğunu hatırlattı.

        Amaçlarının yaşanan elim hadisede hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin mezarlarını ve ailelerini ziyaret ederek onların acılarını paylaşmak olduğunu belirten Beyazıt, Komisyonun TBMM'deki tüm partilerin ortak önerisiyle kurulduğunu anımsattı.

        Beyazıt, şöyle konuştu:

        "İçimiz kan ağlıyor. Ateş bu sefer düştüğü yeri değil tüm Anadolu'nun, tüm insanlığın vicdanlarında yara bıraktı. Milletimiz büyük bir millettir. İnşallah bu ve buna benzer hadiselerin önlenmesi noktasında gereken özlemi, gereken gayreti gösterecektir. Komisyonumuz çalışmalarını bu anlamda devam ettirecektir. Bu ziyaretimiz taziye ziyareti olarak değerlendirildiği için ailelerimize gideceğiz ama daha sonra daha fazla bir zaman vererek yine Kahramanmaraş'ımıza bu sefer Komisyonumuzun tüm üyelerinin katılımıyla gelerek çalışmalarımızı yapacağız ve bunlarla ilgili de belli sonuçlara ulaşacağız. Ben bu anlamda ölen yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mezarları cennet bahçeleri gibi, inşallah onlar cennet-i alada bizleri karşılayacaklardır diye düşünüyorum. Yaralı yavrularımıza da Allah'tan şifa diliyorum."

        Beyazıt, toplantı sonrası saldırıda hayatını kaybeden diğer öğrenciler ile öğretmen Ayla Kara'nın mezarlarına ve ailelerine ziyarette bulunacaklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Fenerbahçe'den Salah bombası!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        Zirvede 104 hafta!
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Cannes'da boy gösterdiler
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Büyük Londra Sisi
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        85 yılın en düşük seviyesinde
