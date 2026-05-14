TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, geçen ay okula silahlı saldırının düzenlendiği Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu.





​​​​​​​Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Yusuf Tarık Gül ve Almina Ağaoğlu'nun mezarlarını ziyaret eden heyet, Kahramanmaraş Valiliği'nde düzenlenen toplantıya katıldı.



Komisyon Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve benzeri olayların önlenmesiyle ilgili TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulduğunu hatırlattı.



Amaçlarının yaşanan elim hadisede hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin mezarlarını ve ailelerini ziyaret ederek onların acılarını paylaşmak olduğunu belirten Beyazıt, Komisyonun TBMM'deki tüm partilerin ortak önerisiyle kurulduğunu anımsattı.



Beyazıt, şöyle konuştu:



"İçimiz kan ağlıyor. Ateş bu sefer düştüğü yeri değil tüm Anadolu'nun, tüm insanlığın vicdanlarında yara bıraktı. Milletimiz büyük bir millettir. İnşallah bu ve buna benzer hadiselerin önlenmesi noktasında gereken özlemi, gereken gayreti gösterecektir. Komisyonumuz çalışmalarını bu anlamda devam ettirecektir. Bu ziyaretimiz taziye ziyareti olarak değerlendirildiği için ailelerimize gideceğiz ama daha sonra daha fazla bir zaman vererek yine Kahramanmaraş'ımıza bu sefer Komisyonumuzun tüm üyelerinin katılımıyla gelerek çalışmalarımızı yapacağız ve bunlarla ilgili de belli sonuçlara ulaşacağız. Ben bu anlamda ölen yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mezarları cennet bahçeleri gibi, inşallah onlar cennet-i alada bizleri karşılayacaklardır diye düşünüyorum. Yaralı yavrularımıza da Allah'tan şifa diliyorum."



Beyazıt, toplantı sonrası saldırıda hayatını kaybeden diğer öğrenciler ile öğretmen Ayla Kara'nın mezarlarına ve ailelerine ziyarette bulunacaklarını söyledi.

