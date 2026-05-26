AK Parti Karabük Milletvekili Şahin ve Belediye Başkanı Çetinkaya'dan kurban satış alanına ziyaret

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kurbanlık satış alanını gezdi.



Partiden yapılan açıklamaya göre, pazarda kurbanlık satışı yapan besiciler ve vatandaşlarla sohbet eden Şahin ile Çetinkaya, talepleri dinledi.



Şahin ve Çetinkaya, kurbanlık satış alanında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren müstesna günlerden biri olduğunu belirterek, "Esnafımızın emeklerinin karşılığını almasını, vatandaşlarımızın da huzur içerisinde alışverişlerini tamamlamasını temenni ediyoruz. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Çetinkaya da vatandaşların daha düzenli ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmesi adına gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

