        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri CHP Genel Başkan yardımcıları Aytekin ve Zeybek, Karabük'te toplantıya katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 17:35 Güncelleme:
        İlçedeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Aytekin, partilerinin il ve ilçe başkanlarına, her seçmenin elini sıkmaları gerektiğini söyledi.


        Aytekin, hangi partiden olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan her seçmeni ikna etmek gibi bir sorumlulukları bulunduğunu belirtti.


        Gökan Zeybek de erken seçim talebinde bulunarak, "Sandık milletin önüne gelene kadar bu konuyu Türkiye gündeminde tutmaya devam edeceğiz." dedi.

        CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar'ın da konuşma yaptığı toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

        Aytekin ve Zeybek, toplantının ardından Emek Mahallesi'nde Safranbolu Belediyesi Dikim Atölyesi'nin açılışına katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
