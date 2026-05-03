CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Karabük mitinginde konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gün, demokratların, cumhuriyetçilerin, milliyetçilerin, Atatürkçülerin birbiriyle didişme, mücadele etme değil, onun emaneti sandığa ve Cumhuriyet'e sahip çıkma günüdür." dedi.



Özel, partisince Karabük kent merkezindeki Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, adalet, demokrasi ve Türkiye'nin geleceği için meydanlarda olduklarını söyledi.



Seçme haklarına, cumhurbaşkanı adaylarına, sandığa, demokrasiye sahip çıkmak ve mücadeleyi büyütmek için gerçekleştirdikleri eylemlerinin 107'ncisini Karabük'te yaptıklarını hatırlatan Özel, Karabük'te 1977'den beri birinci parti olmadıklarını ifade etti.



Özgür Özel, son yerel seçimlerde merkez ilçede 6 bin 700 oy aldıklarına değinerek, "Ama Karabük'e küsmedik, umudu kesmedik, sırt dönmedik, bu iradeyi küçümsemedik, kimi seçiyorsa saygı duyduk, kusur varsa kendimizde aradık." diye konuştu.



CHP'nin "baba ocağı" olduğunu dile getiren Özel, şöyle devam etti:



"Baba ocağının kapısı sonuna kadar açıktır. Zira o baba ocağının tapusu ne bendedir, ne bizdedir. Hiç kimsede değildir. Onun tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk'ümüzle, bayrağımızla, Cumhuriyet'le derdi olmayan herkesle olmaya, yan yana durmaya, kol kola yürümeye kararlıyız. Gün, demokratların, cumhuriyetçilerin, milliyetçilerin, Atatürkçülerin birbiriyle didişme, mücadele etme değil, onun emaneti sandığa ve Cumhuriyet'e sahip çıkma günüdür."



KARDEMİR'in dünyanın en kaliteli çeliğini ve tren raylarını ürettiğini anlatan Özel, "Türkiye çok gecikmeli olarak hızlı trenler yapıyor, ihaleler veriyor. Verilen ihalelerde hızlı trenlerin rayları Karabük'ten değil İngiliz çelik firmasından alınıyor. Bu firma zordaydı, batıyordu, bizimkilerin gayretiyle ayağa kaldırdılar. KARDEMİR, dünyanın en iyi tren raylarını üretecek durumda ama hızlı trenlerin rayını İngiliz firmasından alan bir akıl yönetiyor ülkeyi." ifadesini kullandı.



Özel, KARDEMİR bünyesinde kadrolu ve taşeron işçilerin bulunduğunu aktararak, "Güya taşerona kadro verildi ama vagon işi ağır ve zor iş. Bu işleri taşerona vermişler, orada zor şartlarda, ağır işlerde emekleri sömürülen arkadaşlarımız var. Karabük'ten kayda geçiriyorum, o sandık gelecek, bu iktidar değişecek, Cumhuriyet Halk Partisi bütün işçilerimize kadro verecek, söz veriyoruz. Sandığı bekleyin, sandığı isteyin, iktidarı değiştirin, kadroyu bileğiniz hakkıyla siz alın." değerlendirmesinde bulundu.



- "5 emekli bir araya gelse yoksulluktan kurtulamıyor"



TÜRK-İŞ'in mayıs ayı rakamlarını açıkladığını, resmi açlık sınırının 35 bin, yoksulluk sınırının ise 113 bin lira olduğunu belirten Özel, "Bu iktidar öyle bir iktidar ki açlık sınırı 35 bin lira, emekliye 20 bin lira veriyor. İki emekli bir araya gelse açlığı ancak geçiyor, 5 emekli bir araya gelse yoksulluktan kurtulamıyor." sözlerini sarf etti.



Özel, CHP iktidarında ilk 100 gün içinde en düşük emekli maaşının 1 asgari ücrete çıkarılacağını söyleyerek, "Bugün için gerçekleştirilmesi zor vaat olarak görülüyor ama hiç öyle değil. Bu ülkede en büyük sorun şu; vasata, kötüye razı edilmek ve bunu kabullenmek. Ne münasebet, kabulleniyoruz. Hangisi yaşam koşullarından, lüksünden taviz veriyor da emekli versin, niçin emekliden isteniyor." görüşünü paylaştı.



Dünyadaki ülkelerin, emeklilerine kalkınmadan refah payı verdiğini aktaran Özel, "Bu ülke çeşitli oyunlarla, enflasyon oyunlarıyla sürekli emekliden çalıyor. Onun için imkansızı söylemiyoruz, sandık gelecek, bu meydan sandığa koşacak, hakkını söke söke geri alacak." dedi.



İktidara gelmeleri halinde yapacaklarından bahseden Özel, kazanırken doğru vergi sistemiyle de verginin tabana değil tavana, refahın tavana değil tabana yayılacağını kaydetti.



- "Yaşasın demokrasi, kahrolsun Amerikan emperyalizmi"



İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını, bunu kınadıklarını, ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için "savaş kahramanı" dediğini anımsatan Özel, "Erdoğan da zaman zaman ağız ucuyla Netanyahu'ya bir şey söylüyor ama Trump'a ağzını açıp bir şey söylemiyor." değerlendirmesinde bulundu.





CHP Genel Başkanı Özel, Gazze'ye yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yine saldırı gerçekleştirildiğini, İsrail askerlerinin 20'si Türk 175 kişiyi gözaltına aldığını anımsatarak, "Erdoğan bununla ilgili bir cümle kurmadı, neden kurmadı, çünkü Trump ve Netanyahu yönetimiyle sözde Gazze Barış Masası'nda oturuyor." diye konuştu.



"Dünyanın aklı başındaki demokratik hiçbir liderinin Gazze Barış Kurulu'na gitmediğini" savunan Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bizimkiler koşa koşa gitti, oturdu. Biz dedik ki 'Filistin'in olmadığı masada ne işiniz var.', 'İsrail de yok.' dediler. 2 gün kala Trump oldubittiyle İsrail'i de oturttu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son toplantıda İsrail Dışişleri Bakanı ve Trump'ın adamlarıyla oturdu, Gazze'yi işgal masasında. Gazze Barış Kurulu, Küresel Sumud Filosuna saldırıya bir şey demiyor, filodaki insanlara 'gösteriş yapıyorsunuz' diyor. Destek paylaşımlarına 'iğrenç paylaşımlar' diyor ve bu açıklama Gazze Barış Kurulu adına yapılıyor. O kurulda bulunduğu için bu açıklamanın altında Türkiye, Erdoğan ve Hakan Fidan'ın da imzası var. Biz açıklamayı kınıyoruz, bunlar açıklamanın sahibi olarak susuyorlar. Buradan Erdoğan'ı bir kez daha uyarıyorum, artık Trump'tan korkma, Allah'tan kork."



Özel, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın bazı söylemlerini de eleştirerek, "Bu topraklar, o sizin bildiğiniz topraklar değil, bu evlatlar o sizin bildiğiniz korkaklardan değil. Denemesi bedava, asla teslim olmayız. Yaşasın demokrasi, kahrolsun Amerikan emperyalizmi." dedi.

