Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Karabük Üniversitesinden kısa kısa

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri, Küre Dağları Milli Parkı'ndaki ağaç türlerinin sıcaklık ve yağış değişimlerine verdiği tepkiler inceledi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Cemil İrdem'in yürütücülüğünü yaptığı, yüksek lisans öğrencisi Selinay Atay'ın bursiyer olarak yer aldığı TÜBİTAK 1002-A destekli proje kapsamında, Küre Dağları Milli Parkı'nda yetişen sarıçam, göknar ve karaçam ağaçlarının iklim değişkenlerine verdiği tepkilerle ilgili inceleme yapıldı.


        "Küre Dağları Milli Parkı'nda Sarıçam, Göknar ve Karaçamların Yıllık Halka Gelişimi ile İklim İlişkileri" başlıklı proje, ağaçların yıllık büyüme halkalarını inceleyen dendrokronoloji yöntemiyle gerçekleştirildi.

        Araştırmada, farklı yükselti basamaklarında yer alan ağaçların iklim koşullarına verdikleri tepkiler analiz edildi.

        Milli parkın farklı noktalarından alınan sarıçam, göknar ve karaçam türlerine ait örnekler, KBÜ Coğrafya Bölümü Dendrokronoloji Laboratuvarı'nda ölçülerek sıcaklık ve yağış verileriyle birlikte istatistiksel olarak değerlendirildi.

        Araştırma bulguları, kış aylarında görülen ılıman sıcaklıkların ağaç büyümesini genel olarak olumlu yönde etkilediğini ortaya koydu.

        Göknar türü dışındaki tüm yetişme ortamlarında, daha sıcak geçen kışların yıllık halka gelişimini artırdığı belirlendi. Buna karşılık, mayıs ayında artan sıcaklıkların ağaç büyümesini olumsuz etkilediği, bu etkinin özellikle göknar türünde istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edildi.

        Yağış verileri incelendiğinde de yaz aylarının kritik öneme sahip olduğu görüldü. Haziran ve temmuzda artan yağışların tüm ağaç türlerinde büyümeyi desteklediği belirlenirken, özellikle temmuz ayı yağışlarının yüzde 95 güven düzeyinde anlamlı ve pozitif etki oluşturduğu ortaya konuldu.

        Çalışma kapsamında ayrıca 1'i ESCI indeksli olmak üzere 2 uluslararası makale ile 3 uluslararası sempozyum bildirisi bilim dünyasına kazandırıldı.

        - KBÜ'de Alzheimer türü hastalıklara yönelik deneysel araştırma yapıldı

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesinde yürütülen deneysel araştırmada, Trokserutin'in nörodejeneratif (beyin hücrelerinin zamanla kaybına ve işlev bozukluğuna neden olan rahatsızlıklar) hastalıklardaki etkileri incelendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Demir'in yürütücülüğünü yaptığı "Kainik Asit ile Oluşturulan Deneysel Nörodejenerasyon Modelinde Trokserutinin Nöroprotektif Etkilerinin ve Galektin-3 İlişkisinin Araştırılması" başlıklı bilimsel araştırma, Alzheimer, Parkinson ve Huntington gibi nörodejeneratif hastalıkların tedavisine yönelik bulgular saptadı.

        TÜBİTAK Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen projede, beyin hasarına karşı koruyucu etkiler gösteren yeni yaklaşım ortaya konuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, dünya nüfusunun giderek yaşlandığını ve bu duruma bağlı da söz konusu hastalıkların görülme sıklığının arttığını belirtti.

        Demir, çalışmada Trokserutin'in etkilerini araştırdıklarını ve elde edilen sonuçların umut verici olduğunu vurgulayarak,"Son dönemlerde üzerinde sıklıkla durulan Galektin-3 isimli protein bulunmaktadır. Bu protein çok önem arz etmektedir. Bizim tedavi amaçlı verdiğimiz Trokserutin'inin bu üç değişiklik üzerine etkisini araştırdık. Sonuçlar çok olumluydu. Bu terapötik ajanın hem nöroinflamasyonu ve oksidatif stresi azalttığını hem de son dönemlerde etkin olduğunu söylediğimiz bu Galektin-3 seviyelerini azalttığını gördük. İleride bu molekülün bir ajan ya da bir tedavi edici ajan olarak ortaya çıkması mümkün. Bu bakımdan dünya ve Türkiye'de ilk defa yapılan bir çalışma bu. Uluslararası saygın dergilerden birinde yayın olarak kabul almıştır." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

