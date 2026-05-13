Karabük'te sağanak nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Köyceğiz köyünde meydana gelen taşkında yaya ulaşımını sağlayan köprünün zarar görmesi sonucu 3 kişi mahsur kaldı. Haber verilmesiyle bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi yardımıyla mahsur kalan kişileri kurtardı. Tamışlar köyü Emiroğlu Mahallesi'ndeki yolda ise çökme meydana geldi. Yol trafiğe kapatılırken, köye ulaşım alternatif güzergahlardan sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.