Karabük'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Emek Mahallesi Muradiye Caddesi'nde İ.A. idaresindeki 78 AF 195 plakalı otomobil, A.K. yönetimindeki 78 AR 460 plakalı tırla çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

