Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen 7 uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen 7 uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Karabük merkezde 14-19 Nisan'da yapılan 7 operasyonda 10 şüpheli yakalandı.


        Şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 14 uyuşturucu emdirilmiş peçete, 37,7 gram sentetik uyuşturucu, 48 sentetik ecza hap ve 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İkisi aynı evde öldürülmüştü... Kumbahçe cinayetlerine ceza yağdı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Genç doktorun öldüğü kazada dehşet görüntü!
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek

        Karabük'te leylekler caminin kubbesine yuva yaptı
        Jandarmadan uyuşturucu operasyonları
        Başkan Çetinkaya: "Çocuklarımızı korumak en büyük sorumluluğumuz"
        Karabük'te aranan 53 kişi yakalandı
        Dokuz kez ölümden döndü, mezarını kazmaya başladı "Dokuz canımı tükettim" d...
        Karabük'te uyuşturucu operasyonları