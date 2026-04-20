Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
Karabük'te düzenlenen 7 uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Karabük merkezde 14-19 Nisan'da yapılan 7 operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 14 uyuşturucu emdirilmiş peçete, 37,7 gram sentetik uyuşturucu, 48 sentetik ecza hap ve 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
