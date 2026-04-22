Kars'ın çiçeklenen endemik kayısı bahçelerinde üreticiler ilaçlama mesaisinde

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ın Kağızman ilçesinde ilkbaharda açan çiçeklerle görsel güzellik sunan kayısı bahçelerinde üreticiler, ürünlerini hastalıktan korumak için ilaçlama mesaisine başladı.





İriliği ve lezzeti bakımından Türkiye'de yetiştirilen ender kayısı türlerinden olan ve ihraç edilen Kağızman kayısısının bulunduğu bahçelerde beyaza bürünen ağaçlar güzel görüntü oluşturdu.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre yaklaşık 1 milyon kayısı ağacının bulunduğu şehirde, üreticiler bir yandan don riskine, bir yandan da hastalıklara karşı ağaçlarını korumaya çalışıyor.



Kağızman çevresinde yer alan kayısı ağaçları ilkbaharın gelmesiyle çiçek açtı. Bahçelere giren üreticiler, ağaçların bakımını yapıyor.



Bu yıl ilkbaharda düşen yağışlarla oluşan nemin, kayısı ağaçlarında her yıl görülen ve verimi düşüren bir tür mantar hastalığı olan "monilya"yı artıracağından endişe duyan üreticiler, ilk çiçeklenme döneminden itibaren zirai ilaçlama yapıyor.



İlaçlama çalışmalarını yerinde inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, kayısı bahçelerinin çiçek açmasıyla bakımlarının da yapıldığını söyledi.



Kayısı konusunda ilçenin önemine vurgu yapan Aydın, Kars'ın soğuk havasıyla bilindiğini, ancak Kağızman ilçesinin de Aras Nehri Havzası'nda bulunması ve mikroklima iklimi sayesinde en önemli meyvecilik yerlerinden biri olduğunu belirtti.



- "120 bin ton civarında kayısı rekoltesi tahmininde bulunduk"



Aydın, "Kağızman, özellikle kayısı konusunda yoğun bir üretimin yapıldığı yer. Yaklaşık 50 bin dekarlık alanda 1 milyona yakın ağaç varlığıyla bu sene 120 bin ton civarında kayısı rekoltesi tahmininde bulunduk. Bölge ve ülkemizin hem lezzetli hem de dayanıklılığı bakımından önemli bir kayısı türünü üretiyoruz." dedi.



Çiftçileri ziyaret ederek ilaçlama, budama ve toprak analizleri konusunda uyarılarda bulunduklarını dile getiren Aydın, "Bahçelerde çiçeklenme dönemi başladı, biz de bakım, toprak ilaçlama, teknik bakım ve iklim koşullarına bağlı oluşacak olumsuzluklara karşı çiftçileri hem uyarıyoruz hem de ilaçlamaları konusunda teknik destek veriyoruz. Çiftçilerden belli periyotlarla muhakkak bahçelerden toprak analizi yapmalarını istiyoruz." diye konuştu.



Karabağ köyü muhtarı ve kayısı üreticisi Osman Karabulut da bahçelerin çok güzel çiçek açtığını belirterek, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bahçeleri geziyor, desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Devletin de ciddi destekleri var herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

