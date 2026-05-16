Kars'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar bazı evlerin çatılarına zarar verdi.
Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar bazı evlerin çatılarına zarar verdi.
İlçeye bağlı Alem köyünde sağanakla birlikte etkisini gösteren şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Zaman zaman etkisini artıran rüzgar, İsa Yümlü'ye ait evin çatısını uçurdu.
Çatı parçaları köye savrulurken, bazı evlerin de çatısı zarar gördü.
Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.