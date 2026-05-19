        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Sarıkamış, Kağızman ve Akyaka'da 19 Mayıs kutlandı

        Kars'ın Sarıkamış, Kağızman ve Akyaka ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Sarıkamış'ta Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program, Şehit Fikret Gündüz İlkokulu Spor Salonu'nda devam etti.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırımın günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Sarıkamış Spor Lisesi öğrencilerinin gösteri yaptığı etkinlikte, "19 Mayıs" adlı oratoryo ile halk oyunları gösterisi yapıldı. Daha sonra voleybol, masa tenisi ve futsal yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Bando takımının gösteri sunduğu programa, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, 9. Komando Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Mehmet Emin Bak, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Dikmen, İlçe Emniyet Müdürü Sedat Sönmez, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, Kurum amirleri, siyasi parti ve öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Kağızman

        Kağızman'daki tören, İstiklal Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

        İlçedeki kapalı spor salonunda devam eden etkinlikte, şiirler okundu, Gülperi Can yönetiminde Kağızman Halime Arslan Yıldız İlkokulu öğrencileri folklor oynadı.

        Daha sonra Kağızman İmam Hatip Lisesince hazırlanan yarışlar yapılırken, sporcular da muaythai gösterisi sundu.

        Programa, Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Okan Daştan, Cumhuriyet Savcısı Atakan Fodul, Garnizon Komutanı Üsteğmen Murat Köse, İlçe Emniyet Müdürü Levent Akkaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Alaattin Karagöl, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Akyaka

        Akyaka'da da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

        Akyaka Kaymakamlığındaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, daha sonra İlçe Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.


        Şiirlerin okunduğu etkinlikte, sporcular ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

        Programa, İlçe Kaymakamı İsmail Demirtaş ve İlçe Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, kurum müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

