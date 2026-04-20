        Kastamonu Haberleri Baharda kar yağışının beyaza bürüdüğü Ilgaz doğaseverlerden ilgi görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 11:30 Güncelleme:
        Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı, bahar mevsiminde devam eden kar yağışıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Kastamonu-Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz'daki ormanlar, yüksek rakımlarda etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Tesislerde kayak sezonunun sona ermesine rağmen doğa yürüyüşü rotalarıyla farklı alternatifler sunan Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda doğayla iç içe olmanın keyfini yaşayan ziyaretçiler, baharda kışı yaşatan güzelliklere tanık oldu.

        Bölgede yürüyüş yapanlardan Metin Abdurrezzak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'da nisan ayının ortasında kış yürüyüşü gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Doğanın ilkbaharda kışın görsel şölenine ev sahipliği yaptığını anlatan Abdurrezzak, "Nisan ayının ortasında bölgemizde kış yürüyüşü yaptık. Kar bayağı var bölgede. Çok keyifli bir faaliyetti. Doğa muhteşem, her şey çok güzeldi. Herkesi Kastamonu'ya bekliyoruz." diye konuştu.

        Öte yandan ormanlarda oluşan manzaralar dronla da görüntülendi.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

