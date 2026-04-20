Kastamonu'da öğrenciler okullara Türk bayraklarıyla geldi
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullara yönelik saldırıların ardından Kastamonu'daki tüm öğrenciler Türk bayraklarıyla okullarına geldi.
TOKİ İlkokulunda da öğrenciler, ellerindeki bayraklarla okul bahçesine girdi.
Daha sonra İstiklal Marşı'nı söyleyen öğrenciler, bayraklarını sallayarak sınıflarına geçti.
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de Darende İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilere eşlik etti.
