        Görme engelli milli sporcu Murat Yılmaz, olimpiyat hayaliyle mücadele ediyor

        Görme engelli milli sporcu Murat Yılmaz, olimpiyat hayaliyle mücadele ediyor

        BİLAL KAHYAOĞLU - Golbol Erkek Milli Takımı oyuncusu Murat Yılmaz, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na giderek madalya alma hayaliyle mücadele ediyor.

        Giriş: 02.05.2026 - 11:05
        Doğuştan retinitis pigmentosa (tavuk karası) olarak bilinen gece körlüğü bulunan Murat Yılmaz'ın yaşı ilerledikçe görme oranı yüzde 90 oranında azaldı.

        Türkan Sabancı Görme Engelliler İlkokulu'nda golbol ile tanışan 26 yaşındaki Murat, milli sporcu olma hayaline geçen yıl kavuştu.

        Milli takımla yer aldığı ilk Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönen Murat, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılarak madalya alma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takım ile çalışmalarını sürdüren Murat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tavuk karası rahatsızlığının bulunduğunu, ışıklı ortamlarda objeleri fark edebildiğini söyledi.

        Murat, "Benim yüzde 90 görme engelim var. Gece ya da ışığın herhangi bir şekilde yetersiz olduğu ortamda görme sıkıntısı başlıyor. Ama onun dışında ışıklı ortamda biraz daha iyiyim." dedi.

        İlkokula başladıktan sonra öğretmeninin tavsiyesi üzerine Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu'na devam ettiğini anlatan Yılmaz, "Oradaki beden eğitimi öğretmenimiz Zafer Erdem okulda golbol branşını oynatıyordu. Okulun da kendi takımı vardı. Dördüncü sınıfta beni de okul takımına aldılar. O şekilde başlamış oldum." diye konuştu.

        - "Bir sporcunun en üst hayali olimpiyatlardır"

        Milli takıma seçilme sürecine değinen Murat Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bu inanılmaz bir gurur. Başladığım günlerden beri milli takıma seçilen ağabeylerimizden haberimiz oluyordu. O heyecanla o istekle hep bekledik. 2025 yılındaki seçmeye kadar nasip olmadı. Geçen sene mart ayında seçmeler yapıldı. O seçmede ilk defa milli takıma dahil oldum. Eylül ayında gittiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak nasip oldu. Önümüzdeki haziranda Dünya Şampiyonası var. Tabii ki bir sporcunun en üst seviyesi, hayali olimpiyatlardır. Benim hayalim de hedefim de olimpiyatlar. Los Angeles'e gitmek istiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

