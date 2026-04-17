Hanönü'de Gezen Sinema Tırı öğrencilerle buluştu
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Gezen Sinema Tırı öğrencilerle buluştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, başta çocuklar olmak üzere herkesi ücretsiz sinemayla buluşturma hedefiyle hayata geçirilen "Gezen Sinema Tırı" Hanönü Kaymakamlığı ve Hanönü Belediyesinin girişimleri ile ilçeye geldi.
Hanönü Pazaryeri mevkisine gelen tırda öğrencilere film izletildi.
Filmin ardından kaymakamlık ve belediye tarafından çocuklara ikramda bulunuldu.
Kaymakamı Emre Oktay, etkinliği ziyaret ederek, görevlilerden bilgi aldı.
