Kastamonu Valisi Dallı gençlerle bir araya geldi
Giriş: 15.05.2026 - 16:12
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Gençlik Haftası kapsamında gençleri makamında kabul etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu'nun da yer aldığı kabulde Vali Dallı, gençlerin haftasını kutladı.
Gençlerin azmi, enerjisi ve başarılarının, geleceğin en büyük güvencesi olduğunu aktaran Dallı, her zaman kendilerinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.
Dallı, sporculara günün anısına hediye verdi.
