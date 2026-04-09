Kastamonu'da "Ebeveynlerin sesi, bakımın yönü, otizm ve hemşirelik paneli" gerçekleştirildi

Kastamonu'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında "Ebeveynlerin sesi, bakımın yönü, otizm ve hemşirelik paneli" düzenlendi.



Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Havva Kaçan, fakültenin seminer salonunda gerçekleştirilen panelin açılışında yaptığı konuşmada, geçen hafta ara sınavlar olması nedeniyle paneli bu hafta gerçekleştirdiklerini söyledi.



Toplumsal duyarlılığı artırmanın önemine değinen Kaçan, "Otizm, bir hastalık değil, bireylerin dünyayı algılama ve iletişim kurma biçimindeki farklılığıdır. Bu farklılık, doğru destek ve anlayışla bir engel değil, bir güce dönüşebilir. Nitekim dünyada otizmli bireylerin başarıları, bunun en güçlü kanıtıdır. Örnekler bize şunu açıkça göstermektedir, otizm bir eksiklik değil, farklı bir güçtür. Önemli olan, bu potansiyeli fark edebilmek ve doğru şekilde destekleyebilmektir." dedi.



Türkiye'de otizmli bireylerin sanat, eğitim ve iş hayatında önemli başarılar elde ettiğine işaret eden Kaçan, "Doğru destek verildiğinde otizmli bireyler yalnızca hayata katılmaz, aynı zamanda üretir ve topluma değer katar. Otizmli bireylerin hayatın her alanında var olabilmesi için ailelerin, eğitimcilerin ve toplumun birlikte hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye'de yaklaşık 2 milyona yakın otizmli birey olduğu tahmin ediliyor ama eğitim ve istihdam erişimi hala sınırlı." diye konuştu.



Halime Çavuş Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Erol Çelikel ise her 30 çocuktan birinin otizmli olduğunu belirterek, otizmli çocukların özellikleri hakkında bilgi verdi.



Konuşmaların ardından anneler ve babalar olarak iki bölümden oluşan panele geçildi. Panelistler, otizmli çocuklarıyla yaşadıkları deneyimleri aktardı.

