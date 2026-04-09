Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da "Ebeveynlerin sesi, bakımın yönü, otizm ve hemşirelik paneli" gerçekleştirildi

        Kastamonu'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında "Ebeveynlerin sesi, bakımın yönü, otizm ve hemşirelik paneli" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Havva Kaçan, fakültenin seminer salonunda gerçekleştirilen panelin açılışında yaptığı konuşmada, geçen hafta ara sınavlar olması nedeniyle paneli bu hafta gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Toplumsal duyarlılığı artırmanın önemine değinen Kaçan, "Otizm, bir hastalık değil, bireylerin dünyayı algılama ve iletişim kurma biçimindeki farklılığıdır. Bu farklılık, doğru destek ve anlayışla bir engel değil, bir güce dönüşebilir. Nitekim dünyada otizmli bireylerin başarıları, bunun en güçlü kanıtıdır. Örnekler bize şunu açıkça göstermektedir, otizm bir eksiklik değil, farklı bir güçtür. Önemli olan, bu potansiyeli fark edebilmek ve doğru şekilde destekleyebilmektir." dedi.

        Türkiye'de otizmli bireylerin sanat, eğitim ve iş hayatında önemli başarılar elde ettiğine işaret eden Kaçan, "Doğru destek verildiğinde otizmli bireyler yalnızca hayata katılmaz, aynı zamanda üretir ve topluma değer katar. Otizmli bireylerin hayatın her alanında var olabilmesi için ailelerin, eğitimcilerin ve toplumun birlikte hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye'de yaklaşık 2 milyona yakın otizmli birey olduğu tahmin ediliyor ama eğitim ve istihdam erişimi hala sınırlı." diye konuştu.

        Halime Çavuş Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Erol Çelikel ise her 30 çocuktan birinin otizmli olduğunu belirterek, otizmli çocukların özellikleri hakkında bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından anneler ve babalar olarak iki bölümden oluşan panele geçildi. Panelistler, otizmli çocuklarıyla yaşadıkları deneyimleri aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
